Наличный курс пары гривня/доллар в коммерческих банках

Официальный курс гривни по отношению к доллару США сегодня снизился на 27 копеек - до 7,14 грн./долл. Наличный курс покупки доллара сегодня в коммерческих банках Киева зафиксирован в среднем на уровне 7,10 грн./долл., продажи – 7,24 грн./долл.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:

«Райффайзен Банк Аваль»: покупка – 7,10 грн./долл., продажа – 7,249 грн./долл.;

«ПриватБанк»: покупка – 7,20 грн./долл., продажа – 7,249 грн./долл.;

«Укргазбанк»: покупка – 7,05 грн./долл., продажа – 7,249 грн./долл.;

«Уксоцбанк»: покупка – 7,12 грн./долл., продажа – 7,24 грн./долл.;

«ОТП Банк»: покупка – 7,10 грн./долл., продажа – 7,35 грн./долл.

«Укрэксимбанк»: покупка – 7,14 грн./долл., продажа – 7,2491 грн./долл.

Как сообщал УНИАН, с 28 ноября вступило в силу постановление НБУ о привязке официального курса гривни по отношению к доллару к курсу на межбанковском рынке. В понедельник, 1 декабря, торги по доллару США на межбанке закрылись на уровне 7,35/7,40 грн., однако на сегодня официальный курс гривни продолжает отставать от межбанковского.