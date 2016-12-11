В рамках спецоперации в Затоке уже проведено около 60 обысков – Аваков

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщается на сайте МВД.

Он напомнил, что в состав ОПГ, кроме чиновников местных органов власти, входят местные судьи, прокуроры, работники СБУ и Нацполиции. Группировка занималась махинациями с землей в курортной прибрежной зоне.

Читайте такжеЗадержан экс-чиновник из Затоки, заказчик убийства адвоката, которое инсценировала полиция

«В операции задействованы более 300 работников Нацполиции и спецназовцы КОРД. Департаментом экономики и Департаментом внутренней безопасности Нацполиции, работниками прокуратуры и Службы безопасности Украины уже проведено около 60 обысков», - отметил Аваков.

По его словам, операция проходит совместно с Управлением по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры и главного управления «К» СБУ.

Также Аваков добавил, что обыски проводятся в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению уголовных правонарушений на территории города Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей.

Уже зафиксировано и внесено в материалы уголовного производства более 50 эпизодов преступной деятельности. Это и покушение на убийство, поджог баз отдыха и санаториев с целью перераспределения земли, а также факты прямого вымогательства и другие преступления. Кроме того, речь идет о манипуляции избирательным законодательством и организации фиктивного голосования.

«Один из ярких примеров, накануне голосования в поселке, где 1300 избирателей, «прописывали» еще по 750. Этот «электорат» и дал возможность прийти к власти ОПГ», - отметил Аваков.

Читайте такжеВ Одессе взят под стражу причастный к незаконному отчуждению земли в Затоке глава земельной комиссии

Злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса Украины, в частности: ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.366 (служебный подлог), ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера, 10 декабря, Аваков проинформировал, что в Затоке проходит масштабная операция по пресечению деятельности группы местных чиновников и правоохранителей, подозреваемых в более чем 50 преступлениях.

Он напомнил, что ранее общество уже видело первую часть операции в Затоке по защите прав эстонских инвесторов от организованной преступной группы, которая требовала 30% от привлеченных инвестиций в размере 50 млн евро за право ведения бизнеса. Первые задержания в мае 2016 года были проведены по факту покушения на убийство представителя инвестора. Были задержаны шесть человек (председатель поселкового совета, два киллера, два подельника, посредник).

Министр пообещал, что Нацполиция вместе с ГПУ обнародует детальный отчет по результатам операции в конце следующей недели.