Кабмин предлагает отменить экспортную пошлину на подсолнечник

Правительство на днях зарегистрировало в Верховной Раде законопроект о введении ряда мер, направленных на преодоление последствий влияния мирового финансового кризиса на отечественный агропромышленный комплекс.

В документе, текстом которого располагает УНИАН, в частности, предлагается отменить до 1 сентября 2009 года экспортную пошлину на семена подсолнечника при условии вывоза его непосредственно сельхозтоваропроизводителями или закупки семян у аграриев по ценам не ниже минимальных.

Кабмин уже ввел регулирование цен на семена подсолнечника, и, вероятнее всего, минимальная цена на эту культуру составит 1,7 тыс. грн. за тонну.

Эти инициативы вызваны тем, что при себестоимости производства семян подсолнечника в 1,5-1,7 тыс. грн. за тонну сегодня аграрии продают его переработчикам по 1,1-1,2 тыс. грн. за тонну. Других рынков сбыта у сельхозпроизводителей нет, поскольку при экспорте действует заградительная пошлина в 14% от контрактной стоимости, а с 1 января 2009 года она снизится до 13%.

Как повлияют эти изменения на масложировую отрасль страны и на стоимость продукции для потребителя, УНИАН спросил у экспертов и ведущих производителей. С их мнением можно ознакомиться в статье на сайте «УНИАН. Экономика».