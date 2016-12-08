Организаторы "Евровидения" не просили Киев отменять "черные списки" российских артистов

Об этом Украинской правде сообщил первый заместитель гендиректора НТКУ, исполнительный продюсер Евровидения-2017 Александр Харебин, комментируя информацию российских СМИ о том, что ЕВС якобы призвал Киев отменить список невъездных российских артистов.

"Нет желания комментировать очередные выдумки российских СМИ, но все-таки отмечу, что Европейский вещательный союз (ЕВС) не ведет никаких переговоров с властью Украины и с нами как организатором Евровидения-2017 по отмене так называемых "черных списков" российских артистов на период проведения песенного конкурса", - сказал Харебин.

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Более того, по его словам, пресс-служба ЕВС никогда не делала подобных заявлений. "Это лишь желание российских СМИ или тех, кто ими руководит", - отметил Харебин.

Он подчеркнул, что в вопросе относительно "черных списков" российских артистов Украина будет руководствоваться исключительно собственными национальными интересами.

"Именно сейчас я и Виктория Романова, исполнительные продюсеры Евровидения-2017, находимся в главном офисе ЕВС в Женеве и обсуждаем подготовку к проведению конкурса. Никаких привязок "черных списков" россиян к проведению конкурса в Украине не было и не может быть", – сказал Харебин.

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Как пояснил Харебин, если в состав российской делегации будет входить "невъездной артист", то его не пустят на территорию Украины. В то же время он добавил, что этот вопрос относится исключительно к компетенции государственных органов Украины, ответственных за национальную безопасность.

В свою очередь в пресс-службе СБУ также сообщили, что ЕВС не обращался с просьбой об отмене запрета на въезд кому-либо из российских артистов.