"Не захотели рисковать": правозащитник о действиях полицейских, которые могли спасти умирающих от голода детей в Киеве

Об рассказал председатель правления "Международной Лиги защиты прав граждан", правозащитник Эдуард Багиров, передает "Обозреватель".

"В данном случае соседи проявили бдительность и вызвали полицию, рассчитывая на то, что полицейские придут и смогут выяснить ситуацию, оказать максимальную помощь. Но полицейские действительно не имеют законного права открывать дверь, входить в помещение", - подтвердил правозащитник.

Вместе с тем, по его словам, у полиции была возможность проявить "настойчивость и ответственность" в этом деле – войти в помещении в составе специальной комиссии. "Они могли вызвать представителя ЖЭКа, соседей, участкового инспектора, пригласить специалиста, который вскрывает замки, и все-таки войти в помещение в присутствии свидетелей, задокументировав это все".

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Правозащитник пояснил: "Если окажется, что в закрытом помещении находятся пожилые люди, инвалиды, дети, даже животные – собаки или кошки, - это является обоснованием законности их действий. Никто не упрекнул бы полицейского, если бы он зашел в помещение и спас детей".

Оценивая ситуацию, Багиров обратил внимание на два аспекта: "С одной стороны, в определенной степени имела место халатность полицейских, недобросовестность в выполнении своих служебных обязанностей. С другой стороны, в Украине нет законов и четких нормативных актов, которые бы регламентировали поведение полицейского в таких случаях. Если окажется, что в помещении никого нет, владельцы могут написать жалобу, могут быть судебные преследования".

Таким образом, "полицейские не проявили ответственности, настойчивости, не захотели рисковать, опасаясь возможных правовых последствий", - сделал вывод правозащитник.

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