Банду «Капитошки» объявили в международный розыск

Национальное бюро Интерпола в Украине по представлению Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД объявило в межгосударственный розыск членов преступной группировки «Капитошки», в частности его лидера Александра КАПИТОНОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила пресс-секретарь начальника ГУБОП МВД Украины Елена МЕЛЬНИК.

По ее словам, ГУБОП тесно сотрудничает с российскими коллегами, поскольку А.КАПИТОНОВ является уроженцем Перми и имеет там разветвленные связи. Не исключено, что он находится на территории РФ.

Как сообщалось раньше, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ст. 257 (бандитизм) и ряду других статей Уголовного кодекса Украины в отношении А.КАПИТОНОВА и двух других членов его группировки – Александра ПЛАСТОВЦА и Сергея ГАЛИЦКОГО. В частности, установлено, что на протяжении несколько лет группировка входила в так называемый первый рейдерский синдикат и совершила 5 нападений на прибыльные предприятия, в частности торгово-офисный комплекс «Веста», админздания госпредприятия Министерства транспорта и связи Украины, ОАО «Кременчугский сталелитейный завод», ОАО «Черкассыгаз» и управления земельных ресурсов Киево-Святошинского района Киевской области.