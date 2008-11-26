В Подмосковье задержали лидера днепропетровской бандгруппировки

Сотрудники Днепропетровского Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с коллегами из уголовного розыска РФ задержали в городе Троицкий Московской области организатора преступной группировки, которая продолжительное время действовала в Днепропетровской области, и на счету которой 45 разбойных, бандитских нападений, незаконная торговля оружием и т. п.

Об этом УНИАН сообщил начальник УБОП Главного управления УМВД Украины в Днепропетровской области Герман МАСЯЙКИН.

По его словам, четверо членов группировки были задержаны ранее и с 2001 года отбывают наказания.

В то же время он заметил, что в 2003 году один из судов Днепропетровска изменил меру пресечения главарю банды на подписку о невыезде, поэтому он исчез с поля зрения стражей порядка и продолжительное время скрывался.

Теперь Подольский районный суд Московской области издал постановление о содержании задержанного под стражей до экстрадиции в Украину.