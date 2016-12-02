Госкино выделит 15,4 миллионов гривень на экранизацию романа Жадана (видео)

Общая стоимость производства фильма составляет 30,9 миллионов гривень, сообщается на сайте Госкино.

Режиссер ленты - Ярослав Лодыгин, продюсер - Владимир Яценко, авторы сценария - Сергей Жадан, Ярослав Лодыгин и Наталья Ворожбит.

Как сообщал УНИАН, Лента создается в копродукции Украины и Швейцарии. О точной дате выхода фильма пока не известно.

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Сергей Жадан опубликовал «Ворошиловград» в 2010 году. Роман получил несколько престижных литературных премий (в том числе «Лучшая украинская книга десятилетия» от BBC) и был переведен на английский, польский, французский, русский и немецкий языки.

Сюжет книги рассказывает о молодом парне, который вынужден вернуться в родной городок Луганской области, чтобы защитить свое имущество от бандитов.

11 ноября проект фильма «Ворошиловград» взял сразу два приза на крупном кинофоруме Connecting Cottbus 2016. Создатели фильма получили 1500 евро и аккредитацию на Producers Network в рамках кинорынка Каннского кинофестиваля в 2017 году.