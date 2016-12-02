Госкино выделит 15,4 миллионов гривень на экранизацию романа Жадана (видео)
Государственное агентство Украины выделит 15,4 миллионов гривень на съемки полнометражного фильма "Ворошиловград".
Общая стоимость производства фильма составляет 30,9 миллионов гривень, сообщается на сайте Госкино.
Режиссер ленты - Ярослав Лодыгин, продюсер - Владимир Яценко, авторы сценария - Сергей Жадан, Ярослав Лодыгин и Наталья Ворожбит.
Как сообщал УНИАН, Лента создается в копродукции Украины и Швейцарии. О точной дате выхода фильма пока не известно.
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Сергей Жадан опубликовал «Ворошиловград» в 2010 году. Роман получил несколько престижных литературных премий (в том числе «Лучшая украинская книга десятилетия» от BBC) и был переведен на английский, польский, французский, русский и немецкий языки.
Сюжет книги рассказывает о молодом парне, который вынужден вернуться в родной городок Луганской области, чтобы защитить свое имущество от бандитов.
11 ноября проект фильма «Ворошиловград» взял сразу два приза на крупном кинофоруме Connecting Cottbus 2016. Создатели фильма получили 1500 евро и аккредитацию на Producers Network в рамках кинорынка Каннского кинофестиваля в 2017 году.