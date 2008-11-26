20 милиционеров в нетрезвом состоянии за рулем - тернопольский «урожай»

В Тернопольской области в этом году задержали свыше 20 милиционеров в нетрезвом состоянии за рулем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции начальник областной Госавтоинспекции Олег КАВЬЮК.

По его словам, все эти работники правоохранительных органов сразу уволены из органов внутренних дел. Все они уплатили соответствующие штрафы.

О.КАВЬЮК добавил, что после введения новых штрафов в области на должностных лиц местных органов власти протоколы еще не составляли. “Но это не значит, что когда они нарушат правила, или водители каких-то дорогих автомобилей, то мы их не будем наказывать. Инспекторы будут реагировать на все нарушения, независимо от того, кто за рулем. У нас создано четыре группы, которые контролируют действия инспекторов, в том числе и этот аспект”, - заверил О.КАВЬЮК.

Он также заметил, что 20 ноября в Чертковском районе работники ГАИ задержали водителя, который в этом году уже в третий раз садится за руль в нетрезвом состоянии. По словам О.КАВЬЮКА, уже суд должен определить, какую меру, согласно новым правилам, применить к этому водителю – изъятие автомобиля или лишение водительского удостоверения на 10 лет.