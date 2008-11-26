Погода на 27 ноября - 1 декабря

Завтра на большей части территории Украины осадков не ожидается.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

27 ноября в восточных областях, Крыму и Приазовье ночью и утром ожидается дождь с переходом в снег, днем прекращение осадков. Температура на протяжении суток - от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму - 2-7° тепла. На остальной территории без существенных осадков. Температура ночью - 1-6° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью - 6-11° мороза, днем - 2-7° мороза. На дорогах западных и северных областей местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

28-29 ноября переменная облачность. Без осадков, только в западных областях утром и днем 29 ноября небольшие, в Карпатах и Закарпатье умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах северных и западных областей местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, 29 ноября в западных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

Температура ночью - от 4° мороза до 1° тепла, в восточной части и Прикарпатье - 1-6° мороза; днем - 0-5° тепла, в южной части - до 8° тепла, 29 ноября в Крыму и на юге Одесской области – около 10°.

30 ноября ночью в западной части, днем в Украине, кроме западных областей, небольшие осадки (днем преимущественно дождь); 1 декабря без существенных осадков. Температура ночью 30 ноября - от 2° тепла до 3° мороза, 1 декабря - 0-5° тепла, днем - 1-6° тепла; в южных областях и в Крыму местами ночью - 2-7° тепла, днем - 5-10°.

В Киеве 27 ноября переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 2-4° мороза, днем - 0-2° тепла.

По Киевской области переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 1-6° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла.

28-29 ноября переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - от 4° мороза до 1° тепла, днем - 0-5° тепла.

30 ноября небольшие осадки, 1 декабря без существенных осадков. Температура ночью и днем - 0-6° тепла (ночью 30 ноября местами 1-3° мороза).