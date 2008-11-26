Черновецкому подарили акр земли на Марсе
14:06, 26 ноября 2008Общество
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Проверяли чувство юмора
|Виктор Пилипишин
“Мы поздравили Леонида Черновицкого открыткой и букетом цветов и проверили мэра на то, как он воспринимает шутки, - сказал Пилипишин. - Мы подарили ему один акр земли на Марсе. Есть такое лунное агентство”.
По словам председателя РДА, Черновецкий на такой подарок отреагировал нормально и даже похвастался перед своими заместителями.
Как сообщал УНИАН, вчера Леониду Черновецкому исполнилось 57 лет.
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