Киевскому мэру Леониду Черновецкому подарили акр земли на Марсе. Об этом журналистам рассказал глава Шевченковской районной государственной администрации Киева и районного совета Виктор Пилипишин.

“Мы поздравили Леонида Черновицкого открыткой и букетом цветов и проверили мэра на то, как он воспринимает шутки, - сказал Пилипишин. - Мы подарили ему один акр земли на Марсе. Есть такое лунное агентство”.

По словам председателя РДА, Черновецкий на такой подарок отреагировал нормально и даже похвастался перед своими заместителями.

Как сообщал УНИАН, вчера Леониду Черновецкому исполнилось 57 лет.