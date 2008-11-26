Официальный курс доллара США повысился

Нацбанк установил официальный курс

Официальный курс доллара США повысился на 31 копейку - до 6,60 грн. Согласно информации официального сайта НБУ , на 26 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 660.9600 (на 25 ноября – 629.5100) 100 EUR – 846.7559 (на 25 ноября – 804.0731) 10 RUR – 2.4130 (на 25 ноября – 2.2758)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter