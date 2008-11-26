Официальный курс доллара США повысился
09:36, 26 ноября 2008Общество
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Нацбанк установил официальный курс
Официальный курс доллара США повысился на 31 копейку - до 6,60 грн.
Согласно информации официального сайта НБУ , на 26 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 660.9600 (на 25 ноября – 629.5100)
100 EUR – 846.7559 (на 25 ноября – 804.0731)
10 RUR – 2.4130 (на 25 ноября – 2.2758)
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