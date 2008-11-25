Луценко заявляет о причастности Посольства Божьего к Кингз Кепитал

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о причастности религиозной организации «Посольство Божье» Сандея АДЕЛАДЖИ к деятельности финансовой группы «Кингз Кепитал».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Когда начали развивать ситуацию (расследовать деятельность «Кингз Кепитал» - УНИАН), увидели, что в финансовой схеме было организовано ООО «Кингз Кепитал», частное предприятие «Кингз Кепитал», кредитный союз, бизнес-партнерство и всеукраинская общественная организация «Духовность благополучия», которые собирали средства за вступление в организацию. В результате вся эта деятельность стала объектом пристального внимания руководства религиозной организации «Посольство Божье» С.АДЕЛАДЖИ», - сообщил министр.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «мы имеем прямые показания и пострадавших, и подозреваемых лиц, которые четко указывают на связь между финансовыми схемами и лицами, связанными с этой религиозной организацией».

В то же время он не исключил, что «найдутся очень желающие административно и политически давить на ход следствия и суд».

Однако Ю.ЛУЦЕНКО заверил, что следствие будет продолжать расследование этого дела.

Говоря о задержанном руководителе «Кингз Кепитал» Александре БАНДУРЧЕНКО, которого 24 ноября суд освободил из-под стражи, а милиция потом опять задержала, Ю.ЛУЦЕНКО отметил: «У нас есть возможность задерживать его по каждому заявлению (от пострадавших), пока суд не убедится в серьезности махинаций».

Как сообщал УНИАН, раньше заместитель председателя Верховной Рады, один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО направил обращение к министру внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО с просьбой расследовать деятельность финансовой группы «Кингз Кепитал», в частности, в связи с отказом выплачивать деньги своим вкладчикам.

12 ноября руководство компании «Кингз Кепитал» заявило о решении временно прекратить выплаты клиентам.

17 ноября Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что сотрудники милиции получили разрешение прокуратуры на снятие банковской тайны со счетов киевской финансовой компании «Кингз Кепитал».

24 ноября столичная милиция по обвинению в мошенничестве со средствами граждан задержала руководителя финансовой компании «Кингз Кепитал» А.БАНДУРЧЕНКО.

По словам начальника Главного управления МВД Украины в Киеве Виталия ЯРЕМЫ, основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) стали заявления от около 60 граждан, которые в соответствии с заключенными соглашениями с «Кингз Кепитал» не могут получить ни обещанные проценты, ни вложенные средства.

В.ЯРЕМА уточнил, что «подавляющее большинство граждан, которые сдавали средства, являются прихожанами Посольства Божьего».

В то же время, по его словам, милиция имеет информацию о том, что вложенные гражданами средства «наличными вывозились за пределы Украины… Сумма средств, полученных от граждан, превышает 100 млн. дол.».