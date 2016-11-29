Новый фасад "черного" театра на Подоле во всей красе (фоторепортаж)

16:19, 29 ноября 2016
Общество
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Сегодня, 29 ноября, в Киеве открыли фасад нового здания академического драматического театра на Подоле, реконструкция которого вызвала большой резонанс.

Открытие тетару запланировано на 2017 год/ УНИАН

Меценатом строительства выступила корпорация Roshen.

Открытие Театра на Подоле запланировано на весну 2017 года, ко Дню театра.

Строительство объекта было начато в 2004 г. Первая очередь строительства нового театра включала возведение административного здания Театра на Подоле с малым залом для зрителей. Вторая очередь - новостройку со зрительным залом почти на 300 мест. По состоянию на начало 2006 года было завершено административное сооружение с небольшой сценой и начаты работы второй очереди объекта. Однако из-за нехватки средств работы были остановлены, сдача объекта была отложена.

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В 2015 году власти города вернулись к долгострою и на проектные работы объекта «Театр на Подоле» предусмотрели 391 тыс. грн. Однако рассчитан общий объем финансирования строительства этого объекта составлял 81271,1 тыс. грн.

Было принято решение о привлечение меценатских средств.

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