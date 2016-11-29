Новый фасад "черного" театра на Подоле во всей красе (фоторепортаж)
Сегодня, 29 ноября, в Киеве открыли фасад нового здания академического драматического театра на Подоле, реконструкция которого вызвала большой резонанс.
Меценатом строительства выступила корпорация Roshen.
Открытие Театра на Подоле запланировано на весну 2017 года, ко Дню театра.
Строительство объекта было начато в 2004 г. Первая очередь строительства нового театра включала возведение административного здания Театра на Подоле с малым залом для зрителей. Вторая очередь - новостройку со зрительным залом почти на 300 мест. По состоянию на начало 2006 года было завершено административное сооружение с небольшой сценой и начаты работы второй очереди объекта. Однако из-за нехватки средств работы были остановлены, сдача объекта была отложена.
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В 2015 году власти города вернулись к долгострою и на проектные работы объекта «Театр на Подоле» предусмотрели 391 тыс. грн. Однако рассчитан общий объем финансирования строительства этого объекта составлял 81271,1 тыс. грн.
Было принято решение о привлечение меценатских средств.