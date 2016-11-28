Киевляне шокированы новым зданием на Андреевском спуске, которое напоминает "крематорий" (фоторепортаж)

Об этом говорится в сообщении в сообществе "Община Андреевского спуска".

По версии киевлян, вид нового здания больше напоминает "энергоблок" или "крематорий" и не вписывается в архитектурный ансамбль Андреевского узвоза.

То, что мы сегодня увидели - это дизайн крематория, промышленной вентиляционной системы. Или 1-2 блоков ЧАЭС, которые советские инженеры и архитекторы также реализовали с помощью черных кубических зданий. Но никак не театра, расположенного на старинной, самой туристической улице столицы Украины", - пишет активист Ярослав Емельяненко.

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«Это вредит международному имиджу Киева. Всей Украине. Поскольку именно по центральным туристическим улицам столицы гости составляют свое мнение о Киеве и стране в целом», – добавил он.