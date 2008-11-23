В Донецкой области каждый месяц из бюджета пропадает по миллиону?

Органы внутренних дел Донецкой области за 10 месяцев текущего года выявили в бюджетной сфере хищений на 9,5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Центре по связям с общественностью УМВД Украины в Донецкой области, всего за январь-октябрь в бюджетной сфере было выявлено 393 преступления, в том числе 53 хищения и 101 факт взяточничества.

Общая сумма похищенных и использованных не по целевому назначению бюджетных средств составила 9,5 млн. грн. Возмещено 6,4 млн. грн.