В Харькове на площади Свободы зажгли свечи

Сегодня в Харькове состоялись торжественные траурные мероприятия, посвященные жертвам Голодомора 1932-33 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, представители власти и общественности положили цветы к Мемориалу памяти жертв Голодомора, который накануне был открыт в Дергачевском районе, близ Харькова, при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

После возложения цветов к Кресту памяти в Молодежном парке участники церемонии скорбным шествием прошли к площади Свободы в центре города, где приняли участие в общенациональной акции «Зажги свечу».

После пересмотра прямой трансляции выступления Президента Украины с Михайловской площади в Киеве, была объявлена общенациональная Минута молчания.

Участники акции зажгли свечи, почтив память погибших в годы Голодомора, а затем выложили на мостовой площади Свободы символический крест из лампадок

Справка УНИАН. В бывшей столичной Харьковской области, в состав которой входили части Полтавской, Сумской, Киевской и Луганской областей, и которая больше всего потеряла человеческих жизней в 1932 – 1933 годах, по некоторым данным, от голода умерло свыше 2 миллиона людей, значительная часть из которых – дети.