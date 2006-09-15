Зварич лично разъяснит детям нормы законодательства

Со следующей недели в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях начнутся уроки по вопросам социально-правовой защиты детей.

Соответствующий приказ издал министр юстиции Украины Роман ЗВАРИЧ, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции.

Первый урок по вопросам социально-правовой защиты детей, который состоится на будущей неделе в одной из школ Киева, откроет лично Р.ЗВАРИЧ.

По замыслу министра, такие уроки должны не допустить повторение в учебных заведениях Украины инцидента, который произошел в Черновцах (где старшеклассники совершали физическое и психологическое насилие над учащимися младших классов и снимали это на видео).

В частности, ради содействия защите ребенка от всех форм физического и психологического насилия и посягательства на его честь и достоинство работники Управления по координации правовой работы и правового образования в течение месяца будут знакомить детей и подростков со статьями Конституции Украины, Конвенции ООН о правах ребенка, Законами Украины «Об охране детства», «Об образовании» и другими законодательными и нормативными актами.

Кроме того, для заместителей директоров школ по воспитательной работе будут проведены совещания, семинары, консультации по вопросам разъяснения норм действующего законодательства, касающихся защиты прав ребенка и ответственности за их нарушение.

Также с целью предоставления бесплатной правовой и информационно-консультационной помощи детям, родителям, другим лицам, которые заботятся о детях, органы юстиции будут принимать участие в работе психологических служб, консультационных центров, созданных при центрах социальных служб для семьи, детей и молодежи, службах по делам несовершеннолетних и сети «Телефон доверия».