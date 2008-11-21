Нефть продолжает дешеветь. Сейчас на Нью-Йоркской товарной бирже она торгуется на уровне 48 – 49 долларов за баррель. Это минимальное значение с мая 2005 года, отмечает агентство Блумберг. Новое падение цен на нефть происходит на фоне роста числа заявок на пособия по безработице в США, что усиливает страхи по поводу наступления глобальной рецессии.

Эхо Москвы