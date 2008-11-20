Мэр Киева запретил движение транспорта на Андреевском спуске

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение об упорядочении движения транспортных средств на Андреевском спуске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, согласно распоряжению, с 25 декабря 2008 года запрещается сквозное движение транспортных средств на Андреевском спуске. Также будет ограничен въезд автомобилей на участке от улицы Боричев Ток к Андреевскому спуску, 38, кроме транспортных средств жителей, предприятий и организаций, находящихся на упомянутой улице, и транспортных средств специального назначения.

Городская администрация обратится в институт «Киевдормостпроект» АО «Киевпроект» как к основному разработчику схем организации дорожного движения в городе с просьбой разработать до 10 декабря проектно-сметную документацию об упорядочении движения автомобилей на Андреевском спуске.

Заказчиком выполнения работ по упорядочению движения транспортных средств определено коммунальное предприятие «Киевтранспарксервис», которое согласно действующему законодательству определит организацию, которая выполнит работы по упорядочению движения автомобилей на Андреевском спуске.

Распоряжение КГГА №2003 от 05.11.2002 г. «Об упорядочении автомобильного движения на Андреевском спуске» утратило силу.