Половина читателей УНИАН убеждены, что прежде чем закрывать Fs.to и EX.ua стоит дать достойную альтернативу – опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте УНИАН "Как вы относитесь к закрытию сайтов Fs.to и EX.ua?".

Так, 50% читателей ответили, что сначала стоит дать адекватную альтернативу, а потом уже закрывать.

При этом 23% опрошенных считают это решение верным, ведь за видео и музыку стоит платить, однако с украинскими зарплатами это пока не представляется реальным.

Еще 8% считают, что закрывать подобные ресурсы нужно было уже давно, ведь Украина стремится в Европу, а там с авторским правом жестко.

В то же время 15% читателей называют это "зрадой", ведь считают абсолютно нормальным смотреть фильмы и сериалы, а также получать другой контент бесплатно с помощью подобных сайтов.

4% опрошенных посоветовали не страдать ерундой и приехать в АТО.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Нацполиция заявила, что киберполиция прекратила работу одного из крупнейших пиратских сайтов Украины. Правоохранители изъяли серверы. Впоследствии стало известно, что речь идет о файлообменнике Fs.to.

16 ноября о приостановке своей работы объявил еще один крупный украинский файлообменник EX.ua.