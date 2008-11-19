Крестьяне осадили Львовский областной совет

Несколько сотен жителей сел Львовской области пикетируют областной совет в знак протеста против рейдерского захвата земель.

Как передает корреспондент УНИАН, акция инициирована всеукраинским объединением “Свобода” и проходит под лозунгом “Нет – коррупции в сфере земельных отношений!”. В акции принимают участие жители сел Малехив, Муроване, Раковец, Сороки Львовские.

В настоящее время проходит заседание внеочередной сессии областного совета, которое было инициировано представителями фракции ВО “Свобода” для рассмотрения вопроса рейдерских захватов земель.

“Мы протестуем против захвата мощными финансовыми группами при содействии чиновников местных органов власти земельных участков в селах, прилегающих ко Львову и имеющих высокую ценность. К этому причастны и чиновники Львовской облгосадминистрации, и Львовского областного совета. Мы передали народным избранникам текст постановления участников

Как передает корреспондент УНИАН, акция инициирована всеукраинским объединением “Свобода” и проходит под лозунгом “Нет – коррупции в сфере земельных отношений!”. В акции принимают участие жители сел Малехив, Муроване, Раковец, Сороки Львовские.

В настоящее время проходит заседание внеочередной сессии областного совета, которое было инициировано представителями фракции ВО “Свобода” для рассмотрения вопроса рейдерских захватов земель.

“Мы протестуем против захвата мощными финансовыми группами при содействии чиновников местных органов власти земельных участков в селах, прилегающих ко Львову и имеющих высокую ценность. К этому причастны и чиновники Львовской облгосадминистрации, и Львовского областного совета. Мы передали народным избранникам текст постановления участников пикетирования, которое также будет направлено и Президенту Украины, основным требованием которого является отстранение от должностей начальника Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации М.КОЖУШКО, председателей Жовкивской и Пустомытивской райгосадминистраций, которые “приложились” к противоправной продаже земель Львовской области”, - сообщил председатель Львовской городской организации ВО “Свобода”, депутат горсовета Иван ГРЫНДА.

Также активисты ВО “Свобода” сегодня направили в Высший совет юстиции, Совет судей Украины, парламентский комитет по вопросам правосудия постановление участников акции с требованием провести проверки и отстранить от должностей судей, в действиях которых содержатся признаки коррупции во время рассмотрения земельных вопросов.

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Также активисты ВО “Свобода” сегодня направили в Высший совет юстиции, Совет судей Украины, парламентский комитет по вопросам правосудия постановление участников акции с требованием провести проверки и отстранить от должностей судей, в действиях которых содержатся признаки коррупции во время рассмотрения земельных вопросов.