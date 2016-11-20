Повышенный уровень террористической угрозы в годовщину Евромайдана: у Авакова рассказали о мерах безопасности

Об этом советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк написал в Facebook.

«21-22 ноября, в период празднования 3-й годовщины Революции Достоинства, во время проведения массовых мероприятий уровень террористической угрозы в столице остается повышенным. К сожалению, по оперативной информации, российские спецслужбы и внутренние антигосударственные, деструктивные силы не оставляют намерений осуществления провокаций в святой для каждого патриота Украины день - День Достоинства и Свободы», - написал Шкиряк.

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Он не исключил, что для совершения провокаций может использоваться патриотическая риторика и лозунги, и призвал граждан быть бдительными.

При этом советник главы МВД заверил, что правоохранители готовы к любым вызовам, и не допустят реванша антигосударственных сил.

К охране общественного порядка в период 21-22 ноября в Киеве будет привлечено 6 тысяч правоохранителей, а на территории всей Украины - около 15 тысяч.

«В том числе, спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии, кинологическая служба. Кроме того, создан оперативный резерв МВД, который в случае возникновения нештатных ситуаций немедленно будет привлечен к выполнению поставленных задач с незамедлительным прибытием на место событий», - добавил он.

Правоохранители будут находиться в режиме усиленного несения службы до 24-25 ноября.

Кроме того, в местах проведения мероприятий и массового скопления людей 21 ноября будут установлены рамки с металлоискателями, наряды полицейских с металлодетекторами, будут работать кинологи и оперативники в штатском.

Шкиряк также напомнил, что движение транспорта в центре столицы будет ограничено.

Как сообщалось, 14 ноября Национальная полиция и Национальная гвардия перешли на усиленный режим работы в связи с высокой террористической угрозой.