В центре Киева снова собирают митинги: пришли несколько тысяч людей, замечено 5 колонн (фоторепортаж)

Две большие колонны людей собрались возле Главпочтамта, передает "Украинская правда".

Еще большая колонна разместилась через дорогу. Улица Крещатик не перекрыта.

Еще две большие колонны находятся на улице Институтской возле станции метро Крещатик.

Всего их около двух тысяч. В основном это люди пожилого возраста и студенты.

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На вопрос УП, почему они собрались, женщина, которая назвалась Натальей, сказала, что они направляются под Нацбанк.

"Мы не хотим, чтобы доллар дорожал", – сказала она.

Другая пикетчица, которая не назвалась, сказала, что не знает, куда они собираются.

Тем временем у Нацбанка сейчас ситуация спокойная, улица Институтская перекрыта металлоискателями.

В толпе видны лишь флаги партии "За життя". Люди просто стоят и не выкрикивают никаких лозунгов.

Вместе с тем, у Верховной Рады митингов нет.

По данным правоохранителей, 15 ноября в массовых акциях состоянию на 13:00, принимали участие более 6 тысяч человек. Очевидцы сообщили, что возле Мариинского парка и со стороны вул. Институтской собирались "титушки". Также известно, что организаторы акции предлагают участникам от 70 до 125 гривен.

Усиленные меры безопасности в центре Киева будут продолжаться до 22 ноября.