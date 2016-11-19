Президент наградил 17 героев АТО, 13 из них - посмертно
Президент Украины Петр Порошенко отметил государственными наградами 17 участников антитеррористической операции, из которых 13 – посмертно.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, соответствующий указ глава государства подписал сегодня.
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За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга награжден 16 военных Вооруженных сил Украины. 13 из них получили награды посмертно.
Глава государства также отметил наградой капрала Национальной полиции.
Представленные к награде бойцы погибли или получили ранения во время боевых действий летом и осенью этого года в районе Авдеевки, Зайцевого, Золотого. Среди военных ВСУ - служащие 81-й аэромобильной и 93-й механизированной бригад.
Военнослужащие отмечены орденом Богдана Хмельницкого III степени, орденом "За мужество" III степени, орденом Даниила Галицкого и медалями "Защитнику Отечества".