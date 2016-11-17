Авдеевская промзона под прицелом боевиков: в Минобороны рассказали о 8-часовом обстреле

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Донецкое направление. В Авдеевской промзоне вчера осуществлено два очень долгих и мощных обстрелов наших позиций со стороны врага. В общей сложности эти обстрелы продолжались почти восемь часов. Противник активно применял огонь минометов, бронетехнику, и также по одному обстрелу произошло и в других горячих точках Донецкого направления, в частности в Луганском, Новгородском и Опытном», - сказал Мотузяник.

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Всего за минувшие сутки на этом направлении было восемь вражеских обстрелов. В трех случаях боевики применяли минометы.

По словам Мотузяника, как и в предыдущие дни, на Мариупольском направлении обстрелов больше, чем на Донецком и Луганском вместе взятых. «По нашим позициям было выпущено более 60 мин, также 14 снарядов с использованием 152-миллиметровых орудий», - подчеркнул Мотузяник.

Он сообщил, что боевые действия вчера велись в Марьинке, под Докучаевском, а также на приморских рубежах. «Следует отметить, что украинские войска активно вели ответный огонь»", - сказал Мотузяник.

Всего на этом направлении произошло 24 вражеских обстрела, и в семи случаях боевики применяли тяжелое вооружение.