В Украине до сих пор больше противников сноса памятников Ленину, чем сторонников - опрос

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» в ноябре 2016 года.

Как выяснили социологи, 41% опрошенных поддерживают инициативу демонтажа всех памятников Ленину в Украине. Вместе с тем, почти половина респондентов (48%) - против этой инициативы, 11% - не определились.

На западе Украины больше всего (72%) поддерживают эту идею, в центре этот показатель меньше почти в два раза – 41%, на юге – почти в три раза (26%), а на востоке – в четыре раза (18%).

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Инициативу демонтажа памятников Ленину лучше поддерживают респонденты более молодого возраста и с более высоким уровнем образования. Жители сел более благосклонно относятся к идее демонтажа памятников Ленину, чем горожане. Мужчины поддерживают инициативу больше, чем женщины.

По партийным признакам, самыми большими сторонниками идеи демонтажа памятников Ленину являются симпатики ВО "Свобода" и "Национального движения Яроша" (более 75%). В среде избирателей "Блока Петра Порошенко", "Самопомочи" и "Гражданской позиции" сторонников этой идеи вдвое больше, чем противников (ориентировочно 60% против 30%). Зато среди сторонников Радикальной партии и "Батькивщины" противников и сторонников демонтажа почти поровну. Избиратели партий "За жизнь" и "Оппозиционный блок" – в абсолютном большинстве против этой инициативы.

Во время исследования было опрошено 2 тыс. респондентов от 18 лет и старше. Выборка была репрезентативной по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Метод исследования - личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%. Сроки проведения - 4-11 ноября 2016 года.