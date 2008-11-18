Сегодня АМК рассмотрит повышение в Киеве коммунальных тарифов

Вопрос правомерности и экономической обоснованности многократного повышения Киевской городской государственной администрацией коммунальных тарифов для юридических лиц будет рассмотрен в Антимонопольном комитете Украины на специальном заседании 18 ноября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМК, такое решение вчера принял исполняющий обязанности председателя Комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО по результатам соответствующих публичных слушаний.

В частности, речь идет об определении обоснованности распоряжений КГГА №1487, 1488, 1489, согласно которым с 1 декабря 2008 года предусматривается увеличение тарифов на тепловую энергию, снабжение холодной воды и водоотвод в 3-10 раз.

Ведь, как выяснил АМК, ни одно из распоряжений не содержит обнародованной информации относительно структуры тарифов. Отсутствуют данные и о составе и уровне расходов, включенных в расчет тарифов. Более того, КГГА предварительно не обсудила с общиной предложенное повышение стоимости коммунальных услуг и их последствия для граждан, не разъяснила потребителям, на каких основаниях рассчитывались новые тарифы, хотя все это предусмотрено Законом Украины «О жилищно-коммунальных услугах», говорится в сообщении.