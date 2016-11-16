Следком РФ возбудил дело против россиянина, который воевал на Донбассе на стороне Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, уголовное дело в возбуждено отношении Дмитрия Федотова по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях).

По данным следствия, в апреле 2014 года, оставив в городе Кингисеппе Ленинградской области свою семью (жену и двух малолетних детей), Федотов прибыл в Киев для участия в антиправительственных акциях. Находясь на территории Украины, Федотов в составе добровольческого батальона "Айдар" прошел специальную подготовку, в том числе под руководством инструкторов из США. В 2015 году в составе указанного батальона он "с целью материального обогащения" участвовал в боевых действиях против пророссийских боевиков из так называемой "ДНР".

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"В рамках уголовного дела проведены обыски по местам жительства подозреваемого, а также его связей в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской и Омской областях, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Федотова, а также проводятся иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления", - сказано в сообщении.

Как известно, российская власть поощряет участие граждан РФ в боях против Украины на стороне боевиков, называя их "ополченцами".