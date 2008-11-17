В Тернопольской области поезд «Львов-Киев» насмерть сбил 19-летнего юношу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в линейном отделе милиции, инцидент произошел вчера в 6.15 на железнодорожном перегоне Большой Глыбочек-Озерная.

По словам следователей, машинист поезда увидел человека, сидевшего на рельсах, после чего сразу подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако из-за большой скорости поезда удара не удалось избежать, поскольку мужчина продолжал сидеть. От полученных травм он погиб на месте. Рядом были обнаружены наушники и MP-3-плейер. Следователи не исключают, что в момент приближения поезда потерпевший слушал музыку и не услышал сигнал.

Эксперты устанавливают, был ли потерпевший в состоянии алкогольного опьянения.