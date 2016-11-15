Порошенко подписал закон о трудоустройстве выпускников ВУЗов

Президент Петр Порошенко подписал закон № 1662–VIII «О внесении изменений в закон «О высшем образовании» относительно трудоустройства выпускников», принятый Верховной Радой 6 октября 2016 года.

Как сообщила пресс-служба главы государства, закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

«Закон способствует приведению законодательных и других нормативных актов в соответствие с нормами Конституции Украины в части обеспечения конституционных прав граждан на труд, а также норм о запрете принудительного труда, определенных Конвенциями Международной организации труда № 29 «О принудительном или обязательном труде», «Об отмене принудительного труда» № 105», — говорится в сообщении.

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В частности, законом предоставляется право на первоочередное зачисление в высших медицинских и педагогических учебных заведений по государственному заказу лицам, которые заключили соглашение об отработке не менее трех лет в сельской местности или поселках городского типа.

Государство обеспечивает соответствующим выпускникам бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением в пределах установленных норм.

Вместе с тем установлено, что выпускники вузов свободны в выборе места работы, кроме случаев, предусмотренных этим законом.

Напомним, ранее студенты Национального педуниверситета имени Драгоманова захватили одно из зданий учебного заведения в центре Киева.

Таким образом, студенты не хотели допустить, чтобы руководство открыло мебельный магазин в помещении университета.

Продажа мебели там происходило и раньше, однако после банкротства помещения должны обустроить под аудитории для обучения. Студенты признались, что их очень не хватает.