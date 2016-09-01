Гройсман заверил, что стипендии студентам отменять не будут

Об этом он написал в Facebook.

«В очередной раз поражает то, что популисты готовы переврать все, что только можно. С удивлением узнал, что некоторые политики в некоторых вузах сегодня рассказывали, что теперь будто уже и стипендий не будет! Сегодня же 1 сентября, а не 1 апреля! Стипендии были, есть и будут. Причем даже двух видов - академические, которые назначаются за успехи в учебе, и социальные, которые должны получать те студенты, кто реально нуждается в государственной поддержке. Эти стипендии будут назначаться по четким критериям», - подчеркнул глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, по данным Министерства образования и науки, Минфин направил главным распорядителям бюджетных средств инструктивное письмо относительно подготовки запросов к проекту государственного бюджета на 2017 год и проекту прогноза государственного бюджета на 2018-2019 годы. В сопровождающих письмо рекомендациях сказано о сокращении расходов на стипендии.

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Минфин заявил, что на следующий бюджетный год расходы на стипендии предусмотрены только для учащихся и студентов из числа детей-сирот, детей-инвалидов I-III группы, детей, лишенных родительской опеки, и детей из семей, которые получают помощь согласно закону "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям", а также аспирантам и докторантам.

Позже в Минобразования заявили, что новая рациональная система выплаты стипендий в Украине будет разработана в ближайшее время и должна быть введена с 1 января 2017 года.