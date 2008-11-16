Председатель Нацбанка: ситуация в банковской системе стабилизировалась

Национальный банк Украины заявляет о стабилизации ситуации в банковской системе Украины.

Об этом сказал председатель правления НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ в эфире телеканала «Интер» в воскресенье.

При этом он отметил, что кредитоспособность банков на сегодня является не хуже от той, которая была до начала финансового кризиса.

Кроме того, председатель НБУ подчеркнул, что в системе не наблюдается падения объемов кредитных вложений в экономику Украины.

В.СТЕЛЬМАХ отметил, что в ноябре население вернуло 5 млрд. грн. на банковские депозитные счета.

Еще одним с факторов, положительно влияющих на общую ситуацию в банковской системе, стало увеличение уставных капиталов ряда банков, сообщил председатель НБУ.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2008 года отток денежных средств из банковских депозитных счетов составил 16,9 млрд. грн..

По словам руководителя группы советников председателя Национального банка Украины Валерия ЛИТВИЦКОГО, в целом на банковских депозитных счетах на 21 октября находилось 321,5 млрд. грн.