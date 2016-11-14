РосСМИ назвали имя одного из задержанных по делу об убийстве "Моторолы"

Об этом сообщает телеканал «Вести.Ru».

Сообщается, что он единственный, чье имя можно называть.

Утверждается, что Попов является жителем Донецка, футбольным фанатом, который после начала войны уехал в Киев, где пополнил ряды батальона «Азов».

Попов на видео сообщил, что на базе батальона «нас учили маршировать, была тактика, собирать-разбирать автоматы». Там же ему якобы дали задание приехать в Донецк и вступить в ячейку Misanthropic Division.

Читайте такжеБоится за свою жизнь: после ликвидации "Моторолы" Захарченко усилил себе охрану

Как сообщал УНИАН, в "ДНР" заявили о задержании участников группировки "Misanthropic Division" в деле Павлова.

Однако данная организация отвергает свою причастность к ликвидации террориста "Моторолы".