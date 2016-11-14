РосСМИ назвали имя одного из задержанных по делу об убийстве "Моторолы"
Среди задержанных в оккупированном Донецке по подозрению в убийстве боевика Арсена Павлова («Моторола») находится Эрнест Попов.
Об этом сообщает телеканал «Вести.Ru».
Сообщается, что он единственный, чье имя можно называть.
Утверждается, что Попов является жителем Донецка, футбольным фанатом, который после начала войны уехал в Киев, где пополнил ряды батальона «Азов».
Попов на видео сообщил, что на базе батальона «нас учили маршировать, была тактика, собирать-разбирать автоматы». Там же ему якобы дали задание приехать в Донецк и вступить в ячейку Misanthropic Division.
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Как сообщал УНИАН, в "ДНР" заявили о задержании участников группировки "Misanthropic Division" в деле Павлова.
Однако данная организация отвергает свою причастность к ликвидации террориста "Моторолы".