РосСМИ назвали имя одного из задержанных по делу об убийстве "Моторолы"

15:33, 14 ноября 2016
Общество
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Среди задержанных в оккупированном Донецке по подозрению в убийстве боевика Арсена Павлова («Моторола») находится Эрнест Попов.

Утверждается, что Попов является жителем Донецка, футбольным фанатом / Скриншот

Об этом сообщает телеканал «Вести.Ru».

Сообщается, что он единственный, чье имя можно называть.

Утверждается, что Попов является жителем Донецка, футбольным фанатом, который после начала войны уехал в Киев, где пополнил ряды батальона «Азов».

Попов на видео сообщил, что на базе батальона «нас учили маршировать, была тактика, собирать-разбирать автоматы». Там же ему якобы дали задание приехать в Донецк и вступить в ячейку Misanthropic Division.

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Как сообщал УНИАН, в "ДНР" заявили о задержании участников группировки "Misanthropic Division" в деле Павлова.

Однако данная организация отвергает свою причастность к ликвидации террориста "Моторолы".

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