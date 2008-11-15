Меджлис: власти Крыма скрывают истинное распределение земли

Власти Крыма скрывают истинную картину распределения земли на полуострове, заявляют в крымскотатарском Меджлисе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Меджлиса, особенности земельной проблемы в Крыму первый заместитель председателя Меджлиса крымских татар Рефат ЧУБАРОВ охарактеризовал в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Украине Яцеком КЛЮЧКОВСКИМ.

Первый заместитель руководителя Меджлиса заявил, что местные власти автономии «с упорством, достойным лучшего применения, избегают составления и обнародования единого реестра всех юридических лиц, а также граждан, независимо от национальности и статуса, получивших землю».

Таким образом, уверен Р.ЧУБАРОВ, власти автономии преднамеренно создают ситуацию, «когда формируемая ими статистика лишь в отношении репатриантов (имеются в виду, прежде всего, крымские татары – УНИАН), не позволяет раскрытию объективной картины в распределении крымских земель».