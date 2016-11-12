Владельцы авто с иностранной регистрацией заблокировали третью дорогу – теперь на границе с Польшей (фото)
По информации пограничников, в то же время продолжаются акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией на подъездах к пунктам пропуска «Ужгород» (граница со Словакией) и «Солотвино» (граница с Румынией).
Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали акцию по блокированию дороги перед пунктом пропуска «Рава-Русская» на границе с Польшей.
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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.
По информации пограничников, в то же время продолжаются акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией на подъездах к пунктам пропуска «Ужгород» (граница со Словакией) и «Солотвино» (граница с Румынией).
Активисты организовали акцию, чтобы добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств в Украину.
Для контроля за ситуацией во всех местах, где происходит блокирование дорог к пунктам пропуска, находятся представители Национальной полиции.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня владельцы автомобилей начали блокирование дорог к ПП "Солотвино" и в ПП «Ужгород».