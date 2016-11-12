На Закарпатье автомобилисты заблокировали дороги на границе с Румынией и Словакией (фото)

В Закарпатской области владельцы автомобилей с иностранной регистрацией заблокировали дорогу перед пунктом пропуска «Ужгород» на границе со Словакией.

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Как сообщает Государственная пограничная служба, активисты организовали акцию, чтобы добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств в Украине.

Также автомобилисты заблокировали еще одну дорогу - до пункта пропуска «Солотвино» на границе с Румынией.

Для локализации ситуации на месте находятся работники Национальной полиции.

Госпогранслужба рекомендует гражданам при планировании поездок с последующим пересечением границы выбирать маршруты через другие пункта пропуска «Малые Сельминцы» (пешеходный и для велосипедистов) - с 9.00 до 21.00; «Малый Березный» (автомобильный, пешеходный и для велосипедистов) - круглосуточно; «Чоп (Страж)» (железнодорожный) - круглосуточно, по графику движения поездов и «Дьяково» (автомобильный) - круглосуточно.