Бывший главврач объявлен в розыск

Главное следственное управление МВД Украины объявило в розыск бывшего главного врача Ровенского областного диспансера радиационной защиты населения Владимира БАЮНА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника отдела следственного отдела УМВД Украины в области Александр НЕГРЕЙ.

Ему предъявлено обвинение, в частности, по статье 191 ч. 5 Уголовного кодекса Украины (хищение средств в особо крупных размерах). Речь идет о хищении бюджетных, а именно - Чернобыльских средств в особо крупных размерах и подделке документов.

Кроме него, по уголовному делу, которое было возбуждено еще весной прошлого года сотрудниками УМВД Украины в области, проходят еще свыше 30 работников этого медицинского заведения.

Генпрокуратура Украины дала согласие на закрытие уголовных дел против нескольких фигурантов этой аферы, сообщил А.НЕГРЕЙ.

Сначала главврачу В.БАЮНУ и его коллегам инкриминировали расхищение средств на сумму свыше 1 млн. грн., в настоящее же время сумму ущерба, нанесенного государству и гражданам, правоохранители оценивают в 150 тыс. грн. Недавняя ревизия, проведенная работниками КРУ в этом медучреждении, обнаружила недостачу свыше 300 тыс. грн.

По сообщению Центра общественных связей УМВД Украины в области, задержка с предъявлением обвинения вызвана тем, что на местном уровне расследование уголовного дела против В.БАЮНА тормозилось из-за вмешательства его покровителей. Потому ровенские правоохранители вынуждены были направить киевским коллегам.