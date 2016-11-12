В Одесской области правоохранители разоблачили нелегальный цех по производству алкоголя

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 10 ноября в ходе проведения оперативно-профилактической отработки сотрудниками Белгород-Днестровского отдела полиции выявлена и прекращена деятельность подпольного цеха по массовому производству фальсифицированных алкогольных напитков.

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«По полученной оперативной информации, правоохранителями проведен санкционированный обыск в одном из складских помещений, расположенных на территории города Белгород-Днестровский», - пояснили в отделе.

В ходе обыска обнаружено и изъято из незаконного оборота товарно-материальные ценности подакцизной группы на сумму более 1,05 млн грн. В частности, изъяты алкогольные напитки – почти 3,2 тыс. литров на сумму 462,8 тыс. грн, 685 литров спирта на сумму 89,4 тыс. грн и автомобиль Mercedes Vito, спецоборудование, марки акцизного налога с признаками подделки в количестве 572 штук. Реализация готовой продукции осуществлялась как на местных рынках, так и через Интернет.

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Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления.