Флаг, тризуб и визитка "Правого сектора": Турчинов раскритиковал "доказательную базу" ФСБ по "украинским диверсантам" в Крыму

Об этом на своей странице в Facebook написал секретарь СНБО Александр Турчинов, добавив, что "цинизм новых провокаций спецслужб РФ начал граничить с дебилизмом".

По его словам, на этот раз ФСБ учли ошибки летней провокации, когда доказательством причастности работяги с "Энергодара" украинских спецслужб было лишь его побитое лицо. Поэтому в этот раз "доказательная база" была тщательно и заранее подготовлена.

"Неоспоримым доказательством", что захваченные гражданские люди являются украинскими диверсантами, а не агентами ЦРУ, Моссада или МИ-6 – были сине-желтый флаг и трезубец, без которых, наверное, украинские диверсанты никогда не ходят в тыл врага, а также визитная карточка популярного в российских СМИ "Правого сектора", - подчеркнул Турчинов.

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Также, продолжил секретарь СНБО, не замедлили специалисты ФСБ и с решением более сложной задачи: доказательства причастности "украинских диверсантов" именно к военной разведке.

"Так, по версии российских неадекватов, эти ребята притащили с собой в Севастополь вместе с огромным тоннажем взрывчатки и арсеналом разнокалиберного оружия еще и памятную тарелочку с символикой Министерства обороны Украины", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, в ФСБ РФ заявили о задержании "диверсионной группы Минобороны Украины" в оккупированном Севастополе.

"Федеральной службой безопасности 9 ноября в городе Севастополе задержаны члены диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины, которые планировали осуществление диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым", – заявили в ФСБ.

Главное управление разведки Минобороны Украины опровергло это заявление.