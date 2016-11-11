Украинские пограничники испытали новое оружие и технику (фоторепортаж, видео)

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Отмечается, что была организована презентация 25 новых и модернизированных образцов транспортных средств и специальной техники.

"Презентация проводилась на базе Учебного центра подготовки младших специалистов Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота. Участие в презентации приняли более 60 представителей отечественных производителей", - говорится в сообщении.

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"Мы постоянно осуществляем поиск новых образцов техники и снаряжения. Для принятия на вооружение образцы должны проходить тестовые испытания. Без такого предварительного изучения принятия на вооружение невозможно. Нынешние меры направлены на изучение тактико-технических характеристик, основных узлов и агрегатов. Следующий этап изучения будет проходить непосредственно в подразделениях, которые будут выполнять задачи по охране государственной границы", – рассказал директор Департамента ресурсного обеспечения администрации Государственной пограничной службы Украины полковник Александр Гура.

Кроме этого, пограничники также проверяли техническое состояние, комплектацию, состояние и размещение комплекта запчастей, принадлежностей и документацию. По результатам испытаний будет определено, могут ли эти автомобили будут использоваться в будущем для усиления подразделений Государственной пограничной службы Украины, в том числе в зоне АТО.