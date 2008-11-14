Партия регионов представила свой «план спасения Украины»

Вчера на заседании Оппозиционного правительства министр финансов этого правительства Николай АЗАРОВ представил пакет комплексных мер по преодолению кризиса.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба народного депутата Украины Николая АЗАРОВА.

Согласно сообщению, он отметил, что Оппозиционное правительство взяло на себя ответственность предложить стране план выхода из кризиса, поскольку действующее правительство демонстрирует растерянность и неспособность быстро и точно реагировать на разворачивание негативных явлений.

«Правительство и фракция Блока Юлии Тимошенко обманули людей, заявляя, что уже подготовили 25 антикризисных законов. До сего момента в Верховной Раде Украины не зарегистрирован ни один законопроект из обещанного пакета», - подчеркнул депутат-регионал.

Разработанный под руководством Н.АЗАРОВА пакет законопроектов по преодолению кризиса представляет собой результат последовательной работы народных депутатов, членов парламентской фракции Партии регионов, начиная с 23 сентября, когда регионалы выдвинули основные антикризисные идеи, сформулировали для общества идеологию действий в кризисной ситуации, говорится в сообщении пресс-службы.

Н.АЗАРОВ отметил, что законопроекты рассчитаны на определенный период действия и на четко определенный результат. С нормализацией ситуации действие антикризисных мер будет исчерпываться.

Министр финансов Оппозиционного правительства сказал также, что в первую очередь законопроекты направлены на социальную защиту людей и на защиту отечественного производителя.

Предлагается законодательно ограничить возможность банков повышать ставки по ранее выданным кредитам, продлить срок действия жилищных чеков для приватизации государственного жилого фонда на следующий год, увеличить налоговую социальную льготу (не облагаемый налогами минимум доходов) для одиноких матерей, для людей, содержащих детей-инвалидов, многодетных, пострадавших от чернобыльской катастрофы и еще для некоторых социально уязвимых категорий населения.

«Мы предлагаем законодательно закрепить временные меры по тарифной защите внутреннего рынка, по улучшению сальдо внешнеторгового баланса в будущем году минимум на 10 миллиардов долларов, - заявил Н.АЗАРОВ.- Мы предлагаем активную государственную политику помощи украинским предприятиям на внешних рынках и лояльную кредитную политику для экспортеров.

Пакет также содержит законодательные акты, которые обеспечат эффективное регулирование ценовой и тарифной политики государственных монополий. Предполагается до 20% сократить налог на прибыль для тех, кто инвестирует часть прибыли в приобретение нового оборудования и технологий, предоставление инвестиционно-инновационного налогового кредита.

В антикризисный план Партии регионов на сегодня вошло 15 законопроектов. Есть среди них и такой, который ограничивает раздувание зарплат чиновников. Поскольку базой начислений в этой сфере является должностной оклад премьер-министра, предложено ограничить размер этого оклада 15 прожиточными минимумами для трудоспособных лиц – то есть, по сегодняшнему состоянию, 10036 гривен».

Н. АЗАРОВ подчеркнул, что Оппозиционное правительство готово широко и открыто обсуждать все законопроекты, подготовленные членами парламентской фракции Партии регионов и вошедшие в антикризисный пакет, тем самым улучшая их. Но главное – как можно скорее начать процесс принятия этих документов в Парламенте.