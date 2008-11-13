Порошенко не понравилось, как продали Проминвестбанк
Очередная пощечина имиджу Украины?
Глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО считает непрозрачной процедуру продажи «Проминвестбанка» (ПИБ).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в четверг в ходе банковского форума, который проходит в Киеве.
«Считаю неприемлемым давать кому-либо месяц для проверки, есть ли у него деньги», - сказал П.ПОРОШЕНКО. «Должна быть продажа прозрачной, а то, что сейчас делается, с моей точки зрения, очередная пощечина имиджу Украины». При этом П.ПОРОШЕНКО выступил за ограниченное участие государства в процессе стабилизации и продажи ПИБа. Так, по его мнению, нецелесообразно использовать бюджетные средства для участия в капитале такого банка, со стороны государства должно быть только обеспечение "Проминвестбанка" достаточным объемом рефинансирования. Что касается продажи, то П.ПОРОШЕНКО считает, что должен быть проведен аудит ПИБа и открытый конкурс по его продаже.
По мнению главы Совета НБУ, целесообразным было бы вхождение в капитал "Проминвестбанка" международных финансовых организаций, таких как ЕБРР и МФК. «Государству там нечего делать. Государственному чиновнику нечего делать на должности руководителя такого банка», - сказал П.ПОРОШЕНКО.
Как сообщал УНИАН, основными бенефициарами, которые владеют контрольным пакетом акций “Проминвестбанка” (68%), станут два физлица - резидента Украины. Об этом 11 ноября на пресс-конференции заявил заместитель председателя НБУ Владимир КРОТЮК, временный администратор «Проминвестбанка».
Он сообщил, что австрийский холдинг Slav AG приобрел 68% акций «Проминвестбанка». В.КРОТЮК уточнил, что 34% акций банка принадлежат четырем юридическим лицам, входящим в состав холдинга, – ООО «Синергия-финанс», ООО «Сигнус», ООО «Приоритет-Буд» и инвестиционной компании «Бровары-Инвест». По его словам, еще 34% акций находятся в управлении физического лица, которое входит в состав правления Slav AG. Конечными бенефициарами Slav AG являются два физлица – резидента Украины.
«Они уже назывались в средствах массовой информации… Поскольку у меня нет необходимых документов, я бы не хотел называть их», - сказал В.КРОТЮК.
Он также отметил, что данное предложение о покупке акций "Проминвестбанка" было единственным.
В СМИ среди наиболее вероятных покупателей «Проминвестбанка» назывались братья Андрей и Сергей КЛЮЕВЫ.
4 ноября пресс-служба «Альфа-Банка» заявила, что «Альфа-Банк» (Украина) в консорциуме с группой инвесторов, интересы которых представляет Николай ЛАГУН, завершают согласование условий соглашения о покупке «Проминвестбанка» (Киев).
12 ноября заместитель председателя правления “Альфа-банк” (Украина) Роман ШПЕК заявил, что группа “Альфа-банк” сохраняет свои планы по расширению своего присутствия в Украине, в том числе и за счет “Проминвестбанка”.
“Если будет возможность вернуться к “Проминвестбанку” (приобретение доли в его капитале – УНИАН), то при тех или других обстоятельствах мы будем готовы. Но нам самое главное - услышать предложения или позиции новых акционеров (”Проминвестбанка” – УНИАН)”, - сказал Р.ШПЕК.
Кроме этого, Р.ШПЕК не исключил возможность приобретения группой “Альфа-банк” и других банков в Украине.