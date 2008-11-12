Тимошенко и Путин встретятся в Кишиневе

Премьер-министр РФ Владимир Путин 14 ноября 2008г. проведет встречу с главой правительства Украины Юлией Тимошенко. Как сообщил заместитель главы аппарата правительства РФ Юрий Ушаков, беседа В.Путина и Ю.Тимошенко состоится в рамках заседания Совета глав правительств стран СНГ в Кишиневе. В ходе встречи будет обсуждаться политическая ситуация на Украине, а также вопросы газовой тематики.

Напомним, что в ходе официального визита в Молдавию глава российского правительства примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств (СНГ). По итогам мероприятия планируется подписание ряда многосторонних документов.

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