Расстрел Майдана: в суде над "беркутовцами" показали видеодоказательство и проанализировали экспертизы (видео)

По словам прокуроров, пуля, которая в него попала, была выпущена из автомата одного из спецназовцев, передает 5 канал.

Адвокаты "беркутовцев" настаивают на дополнительном рассмотрении соответствующих экспертиз, поскольку предыдущие кажутся им противоречивыми.

Во время следственного эксперимента эксперты пришли к выводу, что пуля попала в стул, который Колесников держал в руке, под углом сверху. Да и сам потерпевший в досудебных показаниях предполагал, что выстрел был осуществлен из отеля "Украина".

Сейчас во время показаний в суде потерпевший и прокуроры указывают, что предположение относительно выстрела из гостиницы "Украина" могут и не подтверждаться, потому что Колесников не видел момента выстрела. А на следственном эксперименте эксперты почему-то не определили, что сектор, откуда велся огонь, мог был значительно шире, и охватить снежную баррикаду, где в те минуты находилось спецподразделение "Беркут".

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"Первоначальное предположение - это был отель "Украина", потому что это наивысшая точка, и я от нее защищался. А когда получил ранения, я вообще думал, что кого-то не заметил со стороны Октябрьского дворца", - говорит сам пострадавший Святослав Колесников.

"На судебном заседании он уже указал, что это было лишь его предположение. Вместе с тем, эти предположения были подтверждены надлежащими доказательствами. Это имеет важное значение, поскольку сторона обвинения при непонятных обстоятельствах все равно пытается утверждать, что пуля прилетела вроде бы со снежной баррикады", - утверждает защитник Аброськина Александр Горошинский.

В суде рассматривают и фото пули, которой выстрелили в Колесникова. Прокуроры убеждены, что несмотря на то, что в деле есть несколько экспертиз, правильной является та, согласно которой пулю выпустили из автомата "беркутовца" Аброськина.

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"Сделан категоричный вывод относительно того, что эта пуля выпущена из оружия автомата Калашникова одного из работников спецроты "Беркута". Доказательства являются более чем достаточными, что стреляли именно представители "Беркута" со снежной баррикады", - отмечает прокурор ГПУ Алексей Донской.

Как стало известно, в уголовном производстве было проведено более 35 судебно-баллистических экспертиз, которые имеют существенные противоречия и несоответствия.

Через неделю суд решил провести отдельное заседание, на котором хочет разобраться с противоречивыми выводами экспертов относительно пуль и возможного места выстрелов в Колесникова. В целом в судебном заседании планируют заслушать еще около 200 человек.