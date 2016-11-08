Пуля, которой был ранен "майдановец" Колесников, была выпущена из оружия одного из экс-"беркутовцев" - экспертиза

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заключение комплексной баллистической экспертизы было обнародовано на заседании Святошинского районного суда по делу экс-«беркутовцев».

Прокуроры заявили, что пуля, которой 20 февраля 20124 года на улице Институтской был ранен Колесников, и которая была изъята из его тела, была выпущена из автомата Калашникова калибра 7,62 мм, закрепленного за одним из обвиняемых - Аброськиным.

В свою очередь адвокаты обвиняемых ставят под сомнение результаты этой экспертизы. Они утверждают, что нельзя делать категорические выводы по этому поводу, поскольку совпадение пули и оружия показала только повторная экспертиза. А первая такого совпадения не обнаружила.

Прокуроры объясняют это тем, что первая экспертиза проходила на автоматизированной системе российского производства, в которой не было своевременно обновлено программное обеспечение, и поэтому она не идентифицировала данную пулю как такую, которая, вероятно, относится к оружию экс-«беркутовца».

Однако при повторной экспертизы и исследовании пули вручную под микроскопом такое совпадение было категорическим.

В то же время для того, чтобы развеять все сомнения в отношении этой и других баллистических экспертиз, были назначены дополнительные экспертизы пуль.

Председательствующий судья Сергей Дячук отметил, что заседание суда 15 ноября будет посвящено исключительно исследованием результатов этих экспертиз.

Следующее заседание по данному делу состоится 10 ноября в 11.30.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

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10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-«беркутовцев» - Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищения и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства в отношении всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно, его рассматривает Святошинский райсуд столицы.

27 сентября 2016 года Святошинский райсуд еще на 60 суток продлил срок содержания под стражей пяти экс-«беркутовцев».