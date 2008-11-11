Транспортная комиссия Киевсовета: 2 гривни за поездку - это слишком

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта и связи требует от Киевской городской государственной администрации отменить распоряжение о повышении тарифа на проезд в коммунальном транспорте до 2 грн. за поездку, “поскольку считает его ошибочным и преждевременным”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ в Киевсовете, комиссия указала КГГА на грубое искажение городскими коммунальными СМИ решений сессии от 30 сентября 2008 года и обязала опровергнуть распространенную ими информацию.

По данным пресс-службы фракции БЮТ в Киевсовете, комиссия приняла решение признать работу Киевской городской государственной администрации и городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО по выполнению решения сессии Киевского городского совета от 30 сентября 2008 года «О ситуации в транспортной отрасли г. Киева» неудовлетворительной. За такое предложение председателя фракции БЮТ в Киевсовете Александра ЗИНЧЕНКО проголосовало большинство присутствующих членов комиссии.

«По моему убеждению, мэрия грубо исказила депутатское решение, которое 30 сентября стало итогом работы рабочей группы по изучению ситуации в транспортной отрасли города Киева», – цитирует А.ЗИНЧЕНКО пресс-служба.

Комиссия, по данным БЮТ, проголосовала “за привлечение к строгой административной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемых должностей, виновных за невыполнение решений сессии об обязательности сохранения в долговременных проездных стоимости проезда из расчета 0,50 грн., а также тех должностных лиц, которые спровоцировали очереди и массовые жалобы граждан”.

Как сообщалось, КГГА издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте.

С 4 ноября 2 грн. стоит одна поездка в метрополитене, если пассажир покупает один жетон на проезд. Проезд в наземном транспорте стоит 1,5 грн., если купить билет заблаговременно в киоске, и 2 грн. – если купить в салоне автобуса, трамвая, троллейбуса.

5 ноября Прокуратура Киева начала проверку соблюдения столичной городской государственной администрацией законодательства при введении новых тарифов на проезд в общественном транспорте.