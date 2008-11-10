Мэрия Полтавы просит российские СМИ не распространять клевету

Мэрия Полтавы призывает российские средства массовой информации не распространять клевету о подготовке города к 300-летию Полтавской битвы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил руководитель пресс-службы Полтавского городского совета Виктор КИКОТЬ.

«Хочется надеяться, что российские средства массовой информации, общественные организации поддержат позитивные процессы в Полтаве с тем, чтобы потомки участников событий 300-летней давности могли достойно почтить светлую память воинов, павших под Полтавой», - сказал В.КИКОТЬ.

В то же время он обвинил российский телеканал «РТР» в клевете и заангажированности фильма «Полтавская битва: 300 лет спустя». По его данным, в фильме двое полтавчан, журналист Юрий ПОГОДА и председатель общественной организации «Русская община Полтавы» Виктор ШЕСТАКОВ от имени всех жителей подают неправдивую информацию о подготовке к 300-летию Полтавской битвы.

В мэрии считают, что авторы фильма хотят умышленно испортить взаимоотношения городской власти Полтавы с российской стороной в вопросах подготовки и достойного празднования 300-летия Полтавской битвы.

Мэрия Полтавы подчеркивает, что в фильме ничего не сказано о том, что на средства местного бюджета и спонсоров ведется благоустройство территорий, завершается реконструкция братской могилы российских воинов и храма Петра и Павла стоимостью 400 тыс. грн., восстанавливаются редуты, капитально ремонтируются первый музей Полтавской битвы и все памятники, связанные с ней.

Кроме того, молодежные общественные организации выходят на субботники, чтобы навести порядок на месте второго укрепленного лагеря Петра І.

Как сообщал УНИАН, в день празднования 300-летия Полтавской битвы - 27 июня 2009 года – запланирован ряд мероприятий, власти Полтавы ожидают массового приезда туристов.

В марте т.г. городской председатель Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ и посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН подписали Меморандум между Полтавой и посольством России о сотрудничестве при подготовке и праздновании 300-летия Полтавской битвы. Согласно документу, российская сторона, в частности, посредством привлечения меценатских средств планирует взять на себя реставрацию братской могилы российских воинов, склепного храма Петра и Павла, реставрацию дома первого музея Павловского, который сейчас принадлежит Православной церкви, и создание там православной школы и культурного центра Российской Федерации.

Полтавская битва - решающий эпизод Северной войны, состоялась 27 июня (8 июля) 1709 года между русской армией Петра I и шведской армией Карла XII.