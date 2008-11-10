Улицу имени Ющенко переименовали

В прикарпатском в селе Петрилов Тлумачского района улицу имени Президента Виктора Ющенко переименовали в улицу Единения.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковской областной государственной администрации, такое решение приняла 18 внеочередная сессия Петриловского сельского совета 6 ноября 2008 года.

«Учитывая предложение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и в связи с тем, что на клич помощи от стихии объединились жители всей страны и по случаю празднования 90-й годовщины основания ЗУНР и провозглашения акта Единения сельский совет решил новопостроенную улицу в селе Петрилов назвать улицей Единения», - говорится в решении Петриловского сельского совета, которое подписала сельский председатель Ольга ДОМИН.

Как сообщал УНИАН, в Петрилове была названа улица в честь Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который побывал в первые дни стихии в селе и оказал помощь в восстановлении жилья пострадавшим от стихии 23-27 июля 2008 года. На прошлой неделе глава государства обратился к жителям Петрилова с просьбой переименовать улицу.

В частности, 4 ноября В.ЮЩЕНКО, по информации пресс-службы Президента, направил письмо жителям села Петрилов, в котором, в частности, отметил, что практика давать улицам имена действующих должностных лиц и политиков происходит из тоталитарных времен и сегодня неприемлема.

«Учитывая, что на клич помощи пострадавшим от стихии объединились жители всей страны, а также то, что недавно Украина отметила 90 лет основания Западно-Украинской Народной Республики, а в январе следующего года будет праздновать 90-ю годовщину провозглашения Акта Единения, выношу на Ваше обсуждение предложение назвать эту улицу в честь идеи украинского единства - улица Единения», – предложил в письме к общине Президент.