Украина выйдет из кризиса на три месяца позже, чем Америка?

Заместитель председателя Национального банка Украины Александр САВЧЕНКО прогнозирует, что наше государство выйдет из финансового кризиса к лету 2009 года, а из экономического – к лету 2010.

Как передает УНИАН, такое мнение он высказал в интервью газете "Дело" , опубликованном сегодня.

«По моим прогнозам, американцы начнут выходить из финансового кризиса в начале 2009 года, где-то в феврале. Дальше, месяца через два-три, начнут подниматься финансовые рынки европейских государств, и еще через два-три месяца – рынки развивающихся, к которым относится и Украина", - сказал А.САВЧЕНКО.

В то же время, по его мнению, товарные рынки летом следующего года лишь выйдут на пик кризиса. Заместитель председателя НБУ отметил, что процессы свертывания производства, повышение уровня безработицы и реальное сокращение доходов населения будут происходить во всех странах мира.

«Так вот, если из финансового кризиса мы выйдем к лету (2009 года - УНИАН), то из экономического придется выходить дольше. Наверное, к лету 2010 года", - заявил А.САВЧЕНКО.